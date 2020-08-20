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Зарплаты и стипендии с 1 сентября. Какие выплаты вырастут в начале учебного года

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Фото © Shutterstock

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Лайф выяснил, кто сможет больше зарабатывать с 1 сентября, а также кого из студентов ждёт прибавка к стипендии.

На выплаты классным руководителям дополнительно выделят 212,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в среду. Как следует из пояснительной записки, эта сумма потребовалась, так как преподавателей, которые исполняют такие обязанности, в новом учебном году станет ещё больше.

С 1 сентября за классное руководство педагогам будут доплачивать по 5000 рублей. Как пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, суммы выплат были утверждены ещё в апрельском Постановлении Правительства "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования".

Как следует из документа, учитель может получать дополнительно не 5000, а 10 000 рублей в месяц. Это происходит в том случае, если педагог является классным руководителем в двух и более классах.

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1 октября отмечается День пожилых людей. В некоторых регионах уже анонсировали дополнительные выплаты пенсионерам к этой дате. Лайф выяснил, сколько они составят и к каким ещё праздникам можно получить денежное пособие.

Что касается общего по стране повышения стипендий, то официальной информации на этот счёт пока нет. Есть распоряжение правительства "Об утверждении Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года". В нём говорится, что бюджетом будет предусматриваться ежегодная индексация стипендий на прогнозный уровень инфляции, и проходить она будет с 1 сентября соответствующего года, — рассказала Оксана Красовская.

В то же время во многих регионах уже объявили о том, что будут повышать стипендии студентам. Причём прибавки ожидаются достаточно существенные. Например, в Магаданской области молодые люди, которые получают среднее профессиональное образование, будут получать ежемесячно не 1880 рублей, а 20 588 рублей. Таким образом, выплаты вырастут в 11 раз. Стипендии приравняют к прожиточному минимуму на Колыме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

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Лайф выяснил, на какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми к 1 сентября. Кому положены льготы и кто сможет получить пособие на школьника.

С нового учебного года в Нижегородской области будут увеличены именные стипендии правительства региона для школьников, студентов и аспирантов. Об этом сообщило Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области. Так, для школьников размер выплат увеличится с 300 до 2000 рублей, для студентов — c 1000 до 5000 рублей, для аспирантов — c 3000 до 10 000 рублей. Победители всероссийской олимпиады смогут получить 80 000 рублей, призёры — 50 000 рублей.

Крупные прибавки ждут студентов и во многих других регионах. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе.

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