Особая дата. Пенсионеры получат доплаты к праздникам

1 октября отмечается День пожилых людей. В некоторых регионах уже анонсировали дополнительные выплаты пенсионерам к этой дате. Лайф выяснил, сколько они составят и к каким ещё праздникам можно получить денежное пособие.

Выплаты к праздникам обычно проводятся на региональном уровне и сильно различаются в зависимости от места проживания пенсионера. Что касается Дня пожилых людей, то одни регионы устанавливают фиксированную сумму и выдают её ежегодно. Другие принимают решение о выплате прямо накануне праздника.

Как рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, ежегодные выплаты ко Дню пожилого человека установлены, например, в Ярославской и Рязанской областях. Они составляют 500 рублей. Стоит обратить внимание, что в разных регионах могут различаться условия получения денег. В одних фиксированную сумму выплачивают всем пенсионерам без исключения. В других — только с определённого возраста. Могут быть и дополнительные условия.

Возьмём в пример Ненецкий автономный округ. Там суммы больше — 5000. Правда, эти деньги выплачивают не всем пенсионерам, а только тем, кто долго прожил и проработал в регионе или имеет инвалидность. Причем люди до 70 лет, соответствующие этим критериям, получают 5000, а старше 70 — 16 640.

Также во многих регионах есть выплата к Международному дню инвалидов (3 декабря). Обычно она составляет от 500 до 10 000 рублей в зависимости от региона. Как правило, в тех областях, где делают выплаты ко Дню пожилого человека, есть доплаты и в День инвалидов.

Стоит отметить, что если в регионе будет принято решение о выплатах к празднику, то деньги перечисляются пенсионеру накануне. Например, если речь идёт о 1 октября (День пожилых людей), то перевод будет до 30 сентября. Выплата поступит автоматически. Никакого заявления дополнительно писать в органы соцзащиты не нужно.

— Во многих регионах существуют различные денежные поощрения к юбилейным датам. К примеру, в Москве есть выплаты долгожителям. В 2020 году установлены такие суммы: 100-летним юбилярам — 26 400 рублей, долгожителям в возрасте 101 год и старше — 15 840 рублей. Супружеским парам, отмечающим юбилей совместной жизни, тоже предусмотрены выплаты. Прожившие в браке 50 лет могут получить 21 120 рублей, 55 и 60 лет — 26 400, 65 и 70 лет — 31 680, — пояснила Оксана Красовская.