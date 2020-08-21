Врач-диетолог рассказала, какая колбаса наименее вредная для человека

В зависимости от состава и способа приготовления колбаса может быть более и менее вредной для людей. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik поведала, какому виду колбасных изделий стоит отдать предпочтение.

Стоит отметить, что раньше этот продукт содержал в себе достаточно много полезных веществ, но со временем для увеличения срока хранения производители стали добавлять в колбасу консерванты, красители, усилитель вкуса глутамат натрия и нитрит натрия, который придаёт ей розовый цвет. По словам специалиста, можно сделать полезную колбасу и самим, но это будет стоить очень дорого.

— Такая колбаса будет сделана из натурального мяса, её нельзя будет долго хранить. На практике такие колбасы, к сожалению, будут очень дорого стоить. В массовой широкой продаже полезную колбасу найти достаточно сложно, разве что в специализированных магазинах, — подчеркнула Соломатина.

Кроме того, врач-диетолог поведала, какие колбасы можно считать наименее вредными.

— Копчёная колбаса не подойдёт — копчение повышает риск возникновения канцерогенов, там много технологических особенностей, которые влияют на конечную полезность продукта. Лучше выбрать колбасу типа бастурмы, которая сделана методом прессования, сыровяленую колбасу. Полезнее съесть мало сыровяленой колбасы, чем много варёно-копчёной или сырокопчёной. Между варёной колбасой и бужениной выбирайте буженину. Либо делайте её сами в духовке, — пояснила специалист.