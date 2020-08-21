Вспышка коронавируса в интернате для престарелых зафиксирована на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке России была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края.

— В городскую больницу № 2 по состоянию на 10:00 утра сегодня госпитализировано 75 постояльцев с признаками ОРВИ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в интернате было организовано медицинское наблюдение, а также осмотр постояльцев с оборудованием для термометрии. Сотрудники работают с учётом зонирования, что исключает их контакт с коллегами в других зонах, питание в каждой комнате проводится отдельно.

В Комсомольск-на-Амуре на помощь местным специалистам была направлена главный инфекционист края Анна Кузнецова, медучреждения обеспечены лекарствами и средствами защиты в достаточных количествах.