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Вспышка коронавируса в интернате для престарелых зафиксирована на Дальнем Востоке

Более 70 человек были госпитализированы.

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Фото © ЕРА / ТАСС

На Дальнем Востоке России была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края.

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В городскую больницу № 2 по состоянию на 10:00 утра сегодня госпитализировано 75 постояльцев с признаками ОРВИ,говорится в сообщении.

Отмечается, что в интернате было организовано медицинское наблюдение, а также осмотр постояльцев с оборудованием для термометрии. Сотрудники работают с учётом зонирования, что исключает их контакт с коллегами в других зонах, питание в каждой комнате проводится отдельно.

В Комсомольск-на-Амуре на помощь местным специалистам была направлена главный инфекционист края Анна Кузнецова, медучреждения обеспечены лекарствами и средствами защиты в достаточных количествах.

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