Пионер борьбы с коронавирусом из Китая уверен, что "волшебной таблетки" от заболевания не будет

В борьбе с коронавирусной инфекцией лучше рассчитывать не на универсальные средства, а на передовые стратегии лечения пациентов с положительным диагнозом. Об этом заявил замглавы Национального исследовательского центра респираторных заболеваний КНР профессор Цао Бинь.

— Мои коллеги и я хотели получить своего рода волшебную пилюлю, но после того, как мы собрали больше данных о коронавирусе, я должен признать, что нам будет очень сложно получить такое средство, — приводит его слова телеканал CNA.

В качестве примера он привёл случаи, когда у пациентов с коронавирусом наблюдались абсолютно разные не только осложнения, но и побочные эффекты от одного и того же курса лечения. По его словам, именно поэтому надо делать упор не на универсальность, а на индивидуальность каждого конкретного случая и максимально его прорабатывать.

Издание отмечает, что Цао Бин был буквально в эпицентре борьбы с коронавирусом, когда началась вспышка заболевания в Китае. Тогда он переехал из Пекина в Ухань и первым в мире использовал против инфекции антиретровирусные препараты, применяемые в том числе для лечения ВИЧ-инфицированных.