Пионер борьбы с коронавирусом из Китая уверен, что "волшебной таблетки" от заболевания не будет

В борьбе с коронавирусной инфекцией лучше рассчитывать не на универсальные средства, а на передовые стратегии лечения пациентов с положительным диагнозом. Об этом заявил замглавы Национального исследовательского центра респираторных заболеваний КНР профессор Цао Бинь.
Эксперт рассказал, в каких регионах России сохраняется "красная зона" по коронавирусуНемногим меньше субъектов, в которых ситуация уже нормализовалась.
— Мои коллеги и я хотели получить своего рода волшебную пилюлю, но после того, как мы собрали больше данных о коронавирусе, я должен признать, что нам будет очень сложно получить такое средство, — приводит его слова телеканал CNA.
В качестве примера он привёл случаи, когда у пациентов с коронавирусом наблюдались абсолютно разные не только осложнения, но и побочные эффекты от одного и того же курса лечения. По его словам, именно поэтому надо делать упор не на универсальность, а на индивидуальность каждого конкретного случая и максимально его прорабатывать.
СМИ: Разведка США уверена, что в Ухани скрывали опасность коронавируса от властей КитаяОтмечается, что это может "смягчить" отношения двух стран.
Издание отмечает, что Цао Бин был буквально в эпицентре борьбы с коронавирусом, когда началась вспышка заболевания в Китае. Тогда он переехал из Пекина в Ухань и первым в мире использовал против инфекции антиретровирусные препараты, применяемые в том числе для лечения ВИЧ-инфицированных.
Ранее Лайф сообщал, что американский миллиардер Билл Гейтс напомнил о страшной болезни, которая действует под прикрытием коронавируса.