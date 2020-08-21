Трамп заявил, что готов вколоть американскую вакцину от CoViD-19

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox, что готов сделать себе прививку от коронавирусной инфекции, если будет доказана эффективность американского препарата.

Главу государства спросили, сможет ли он сам вколоть вакцину, если врачи сообщат о надёжности лекарства.

— Сделал бы. У меня никакой проблемы с этим не было бы, — ответил Трамп.

При этом американский лидер снова отметил, что исследователи США приближаются к завершению создания вакцины от данной инфекции.

— Скажу вам, что мы очень близки. Мы находимся на третьем этапе испытаний. На годы опережаем график, — подчеркнул президент Америки.

Также Трамп, говоря о разработке вакцины, заверил американцев, что "очень скоро будут хорошие новости".