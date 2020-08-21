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Трамп заявил, что готов вколоть американскую вакцину от CoViD-19

Глава государства, говоря о разработке препарата, заверил граждан, что "очень скоро будут хорошие новости".

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Фото © AP / TASS

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox, что готов сделать себе прививку от коронавирусной инфекции, если будет доказана эффективность американского препарата.

Главу государства спросили, сможет ли он сам вколоть вакцину, если врачи сообщат о надёжности лекарства.

Сделал бы. У меня никакой проблемы с этим не было бы, — ответил Трамп.

"Надеемся, она сработает". Трамп прокомментировал создание российской вакцины от коронавируса

Американский президент отметил, что США тоже "очень продвинулись" в этом вопросе.

При этом американский лидер снова отметил, что исследователи США приближаются к завершению создания вакцины от данной инфекции.

Скажу вам, что мы очень близки. Мы находимся на третьем этапе испытаний. На годы опережаем график, — подчеркнул президент Америки.

Также Трамп, говоря о разработке вакцины, заверил американцев, что "очень скоро будут хорошие новости".

Американская вакцина от коронавируса не появится до ноября

Отмечается, что это связано с тем, что необходимо провести масштабные клинические испытания препарата.

Стоит отметить, что разработкой американского препарата от коронавируса занимаются сразу несколько компаний. Власти США уже направили на это более 12 миллиардов долларов.

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