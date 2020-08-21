В Москве ещё 1160 пациентов вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 202 727 человек, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1160 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
Трамп заявил, что готов вколоть американскую вакцину от CoViD-19Глава государства, говоря о разработке препарата, заверил граждан, что "очень скоро будут хорошие новости".
Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.
Ранее эксперт назвал регионы России, где сохраняется "красная зона" по коронавирусу.