Ещё 4870 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

В России за прошедшие 24 часа выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 26,5% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки от инфекции полностью выздоровело 5817 человек, 90 человек скончались. Больше всего оправившихся от болезни зафиксировано в Москве, Ульяновской области и ХМАО.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 946 976 случаев заражения CoViD-19.

— За весь период выписано по выздоровлении 761 330 человек. За весь период от коронавируса умерло 16 189 человек, — отмечается в сообщении штаба.