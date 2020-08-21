"Ашан" уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Новый глава российского подразделения "Ашана" Йоханнес Толай начал проводить глобальную чистку в торговой сети, чтобы искоренить коррупцию. Он сообщил в интервью РБК, что работы уже лишились десятки сотрудников.
Топ-менеджер рассказал, что специальный комитет по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и её сотрудников законодательству выявил множество нарушений. По его словам, уволенные сотрудники потеряли доверие из-за подозрений в коррупции и несоблюдении должностных инструкций.
— Борьба с коррупцией, с откатными схемами — тема, которая тебя, как топ-менеджера в розничной торговле, сопровождает всегда, — заметил Толай.
Рейтинг продуктовых корзин "Пятёрочки", "Ашана" и "Перекрёстка". Где еда подорожала в июле?Лайф сравнил цены на набор товаров потребительской корзины в крупных торговых сетях в июне и июле 2020 года и выяснил, что питаться теперь стало дешевле.
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