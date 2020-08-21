"Ашан" уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

Рейтинг продуктовых корзин "Пятёрочки", "Ашана" и "Перекрёстка". Где еда подорожала в июле? Лайф сравнил цены на набор товаров потребительской корзины в крупных торговых сетях в июне и июле 2020 года и выяснил, что питаться теперь стало дешевле.