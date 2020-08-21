"Игравшую" с младенцем пару собрались лишить родительских прав

В Сочи рассматривается вопрос о лишении родительских прав отца и матери, которые "играли" с младенцем. Папа новорождённой девочки стал героем резонансного ролика — на записи он держал дочь одной рукой вниз головой.

Малышку могут передать под опеку дедушке и бабушке по материнской линии. Сейчас девочка находится в специальном учреждении, где за ней ухаживают специалисты, сказано в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России. Родители ребёнка находятся под арестом.