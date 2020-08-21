Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Игравшую" с младенцем пару собрались лишить родительских прав

Молодые люди находится под арестом, а их малышка — в спецучреждении.

578

В Сочи рассматривается вопрос о лишении родительских прав отца и матери, которые "играли" с младенцем. Папа новорождённой девочки стал героем резонансного ролика — на записи он держал дочь одной рукой вниз головой.

Малышку могут передать под опеку дедушке и бабушке по материнской линии. Сейчас девочка находится в специальном учреждении, где за ней ухаживают специалисты, сказано в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России. Родители ребёнка находятся под арестом.

Из-за "играющих" с младенцем родителей в Сочи начали проверку

На видео в Сети мужчина держит ребёнка за ногу и свистит.

Напомним, молодая семья жила с новорождённой в палатке в лесном массиве в Хостинском районе региона.

"Игравший" с ребёнком в Сочи отец рассказал на допросе о "своих представлениях" о воспитании детей — видео

По его мнению, подобное обращение может дать правильное формирование суставов и костного аппарата малыша.

"Осознанно вред ребёнку причинять не будут". Друзья рассказали Лайфу об "играющих" с младенцем родителях

По отзывам знакомых, пара — адекватные, интеллигентные люди.

Выбор редакции

Loading...