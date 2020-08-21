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Талантливые школьники получат от государства по 125 тысяч рублей

Оформить заявку на грант может законный представитель или сам ученик, достигший 14 лет.

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Фото © Pixabay

Минкомсвязь России открыла возможность для школьников, достигнувших успехов в области математики, информатики и цифровых технологий, получить гранты на 125 тысяч рублей. Для этого либо дети, либо их представители должны подать заявление через портал государственных услуг, говорится в сообщении министерства.

Подача заявлений начнётся 1 сентября и продлится до 10 октября. Для этого надо иметь подтверждённую учётную запись на портале, оформить заявку на грант может законный представитель или сам ребёнок, достигший 14 лет.

К электронному заявлению нужно прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учёбы и документов, подтверждающих достижения в профильных областях. В заявлении также надо указать реквизиты расчётного счёта, открытого в российской кредитной организации

Минкомсвязь РФ

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Претендовать на грант могут российские школьники и дети с гражданством РФ, проживающие за рубежом, имеющие большие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включённые в государственный информационный ресурс о детях, проявляющих выдающиеся способности.

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