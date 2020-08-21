Семилетний сын Зеленского переболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его семилетний сын переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, мальчик лежал в той же клинике, что и супруга политика Елена.

— Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице, — рассказал он журналистам во время брифинга в Николаевской области.

По словам лидера Незалежной, если дети переносят CoViD-19 "более-менее нормально, только температура", то взрослым справиться с этой болезнью сложнее. В связи с этим Зеленский призвал жителей страны быть особенно внимательными сейчас, когда все расслабились и стали пренебрегать всеми мерами предосторожности.