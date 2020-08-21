Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Семилетний сын Зеленского переболел коронавирусом

Лидер Незалежной отметил, что дети переносят недуг "более-менее нормально".

385
Post cover

Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его семилетний сын переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, мальчик лежал в той же клинике, что и супруга политика Елена.

Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице, — рассказал он журналистам во время брифинга в Николаевской области.

По словам лидера Незалежной, если дети переносят CoViD-19 "более-менее нормально, только температура", то взрослым справиться с этой болезнью сложнее. В связи с этим Зеленский призвал жителей страны быть особенно внимательными сейчас, когда все расслабились и стали пренебрегать всеми мерами предосторожности.

Супруга Зеленского вылечилась от коронавируса

Она по-прежнему нуждается в непрерывном лечении от двусторонней пневмонии.

Напомним, о заражении Елены Зеленской коронавирусом стало известно 12 июня. Результаты теста на наличие инфекции в организме удивили первую леди Украины, так как она и её близкие соблюдали все меры предосторожности. Спустя несколько дней жену украинского лидера госпитализировали.

Выбор редакции

Loading...