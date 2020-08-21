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Школьник из Тувы устроил групповые изнасилования семиклассницы, отказавшейся с ним встречаться. Преступление подросток заснял на видео

Записью он шантажировал девушку, пугая, что её увидит весь город.

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Фото © Pixabay

В Кызыле ученик девятого класса изнасиловал семиклассницу за отказ встречаться с ним, а спустя пару дней устроил несколько групповых изнасилований девушки. Происходящее молодой человек снял на видео и стал шантажировать жертву. Как рассказал источник Лайфа, знакомый с ситуацией, парень обещал выложить запись на всеобщее обозрение. Школьница, боявшаяся огласки, приходила на встречи с ним и друзьями снова и снова.

Позднее выяснилось, что кто-то из ребят всё же слил запись в одну из закрытых групп. При этом девятиклассник продолжал шантажировать девушку, обещая распространить кадры среди её знакомых. На ролик с изнасилованием случайно наткнулся один из тех, кто знал школьницу. После этого, по словам собеседника, о случившемся узнали её родители — сама она молчала и не рассказывала взрослым об издевательствах.

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Есть информация, что случившееся снимали на камеры мобильных телефонов.

По данным источника, полиция задержала трёх подозреваемых в изнасилованиях. Правоохранители устанавливают личности других молодых людей, которые могут быть причастны к преступлениям. С девушкой работают психологи — семиклассница стала замкнутой и не идёт на контакт.

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