Адвокат Пашаев попытался объяснить журналистам, почему Ефремов отказался от его услуг — видео

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Адвокат Эльман Пашаев на выходе из Пресненского суда Москвы сбивчиво попытался объяснить журналистам, почему Михаил Ефремов отказался от его услуг. Юрист считает, что актёр разуверился в справедливости суда, который рассматривает уголовное дело о ДТП со смертельным исходом.
По словам Пашаева, сегодня в ходе заседания артист убедился, что его слова о непредвзятости суда не соответствуют действительности.
— Вы видели неоднократно, как нас загоняют в угол. Это было сделано специально, — заявил защитник.
Адвокат отметил, что на поиск нового юриста у Ефремова есть пять дней. Сам актёр считает, что для защиты своих интересов сможет найти кого-то "посильнее".
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.