Адвокат Пашаев попытался объяснить журналистам, почему Ефремов отказался от его услуг — видео

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Адвокат Эльман Пашаев на выходе из Пресненского суда Москвы сбивчиво попытался объяснить журналистам, почему Михаил Ефремов отказался от его услуг. Юрист считает, что актёр разуверился в справедливости суда, который рассматривает уголовное дело о ДТП со смертельным исходом.

По словам Пашаева, сегодня в ходе заседания артист убедился, что его слова о непредвзятости суда не соответствуют действительности.

— Вы видели неоднократно, как нас загоняют в угол. Это было сделано специально, — заявил защитник.

Адвокат отметил, что на поиск нового юриста у Ефремова есть пять дней. Сам актёр считает, что для защиты своих интересов сможет найти кого-то "посильнее".