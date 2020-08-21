Ефремов перевёл потерпевшим по делу о смертельном ДТП по 200 тысяч рублей

Михаил Ефремов перевёл каждому из четырёх потерпевших по уголовному делу о смертельном ДТП, фигурантом которого является, по 200 тысяч рублей. Об этом в Пресненском суде Москвы сообщил адвокат Эльман Пашаев.

Ходатайство стороны защиты о приобщении материалов о переводе средств к делу было удовлетворено. Сегодня утром супруга актёра передала деньги помощнику юриста, а тот осуществил переводы. По 200 тысяч рублей получили вдова погибшего курьера Сергея Захарова Маргарита, два его сына и брат Виталий.

Накануне один из свидетелей заявил, что за рулём джипа в роковой день был не артист, а другой человек.

Адвокат Ефремова рассказал о пассажире, находившемся в машине актёра в момент смертельного ДТП Накануне один из свидетелей заявил, что за рулём джипа в роковой день был не артист, а другой человек.

Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.