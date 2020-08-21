Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Актёр Михаил Ефремов во время слушания по делу о смертельном ДТП сделал неожиданное заявление: он отказывается от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра Елизаветы Шаргородской. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.
— Я хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму кого-нибудь посильнее. В общем, я хочу поменять адвокатов, которые будут заниматься моим делом, — заявил Ефремов.
По его словам, во время процесса юристы убеждали его в том, что в России самый справедливый суд. При этом адвокат потерпевших Александр Добровинский "обхихикивал" Пашаева и свидетелей со стороны защиты. В свою очередь, адвокаты назвали решение артиста его законным правом. Суд удовлетворил ходатайство Ефремова и отложил слушание на 10:00 24 августа.
"Бог вам всем судья!" Ефремов обиделся на общественность за "клеймо убийцы"Линия защиты артиста выстроена на том, что не он сидел за рулём своей машины в момент аварии.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.