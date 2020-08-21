Адвокат Ефремова рассказал о пассажире, находившемся в машине актёра в момент смертельного ДТП

В момент смертельной аварии с участием Михаила Ефремова в машине актёра находился пассажир, он был на заднем сиденье джипа, заявил адвокат стороны защиты Эльман Пашаев на заседании в Пресненском суде Москвы.

По словам юриста, этот факт объясняет, почему переднее кресло авто Ефремова после ДТП оказалось сломано. Он также указал на сработавшую подушку безопасности. Если на пассажирском месте никого нет, она сработать не может, отметил Пашаев.

— Переднее сиденье сломалось от удара человека, который сидел сзади и не был пристёгнут, — пояснил защитник.

Накануне свидетель защиты Александр Кобец заявил, что Ефремова не было за рулём в момент ДТП. Пашаев затем рассказал, что автомобилем управлял другой "известный человек", и пообещал позже раскрыть подробности.