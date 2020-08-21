В США назвали самый мощный российский военный корабль

Если тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" перевооружат, то он станет намного мощнее, считает американский эксперт в области флота и вооружений, мнение которого приводит РИА "Новости".

— С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблём в мире, — цитирует агентство военного эксперта журнала Forbes Г.И. Саттона.

Он отметил, что сам корабль сопоставим с линейными кораблями США типа Iowa (данных линкоров было построено всего четыре, и на флоте их ценили за быстроходность), но российский вариант не похож на них самой концепцией и вооружением. Эксперт оценил оснащение крейсера как невероятное.

— Саттон обратил внимание, что корабль вооружён сверхзвуковыми ракетами П-700 "Гранит" — "убийцами авианосцев". Помимо этого, в арсенал судна входят комплексы ПВО С-300 и ракеты 9К33 "Оса", — пишет издание.

Впрочем, перевооружение корабля не заставит себя долго ждать. Он поступит в ВМФ в 2022 году и будет оснащён гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". Для его защиты на крейсер поставят ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочное вооружение "Пакет-НК" и "Ответ".