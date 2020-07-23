Будущее и прошлое российского военного флота. Сравниваем наш авианесущий крейсер и вертолётоносец

Россия начала строить два собственных вертолётоносца "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Это универсальные десантные корабли, способные перевозить как авиа-, так и бронетехнику. Стоимость строительства эксперты оценивают в 100 миллиардов рублей. Старт строительству дал Владимир Путин, который лично прибыл в Керчь. Для России такие корабли во многом — прорыв. Они дают старт к изменению военной доктрины на море. Долгие годы наша страна делала ставку на фрегаты и эсминцы, то есть боевые корабли. А десантным и авианесущим кораблям уделяла гораздо меньше времени, в то время как флот США, наоборот, делает упор на авианосцы.

При этом история с вертолётоносцами тянется ещё с конца 2010 года, когда Россия заказала два корабля типа "Мистраль" у Франции. Но по причине санкций они так и не добрались до России. Работа над постройкой "Мистралей" была совместная с французами. Но после провала российские инженеры смогли использовать полученные при работе знания для разработки отечественного аналога. Кроме этих будущих кораблей, у России есть лишь один авианесущий крейсер — "Адмирал Кузнецов". Но он построен 35 лет назад и во многом устарел. Сравним в инфографике прошлое и будущее российского военного флота.