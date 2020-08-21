Евро превысил отметку в 88 рублей впервые с 30 марта

Рост европейской валюты начался на торгах Мосбиржи. По данным на 16:09, евро подскочил на 0,46 рубля и превысил 88 рублей, сообщает телеканал "360". В последний раз эту планку он преодолевал 30 марта.
Максимальный показатель за время торгов по европейской валюте сегодня составил 88,04 рубля.
Доллар также пошёл в рост. Он достиг показателя 74,75 рубля.
Ослабление рубля фиксируется на фоне снижения нефтяных котировок. Октябрьский фьючерс марки Brent упал в цене на 1,6% — до $44,17 за баррель. Нефть WTI продают за $42,04 за бочку. Это на 1,8% ниже, чем было вчера.