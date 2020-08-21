Житель Омска взял в заложники бывшую жену. Её спасло селфи

Жительница Омска спаслась от вооружённого ножом бывшего мужа благодаря селфи. Как сообщили в областном управлении Росгвардии, мужчина нагрянул в квартиру к 52-летней женщине и взял её в заложники, но та нашла способ вызвать подмогу.

Инцидент произошёл в ночь на 21 августа в многоэтажном доме по улице 22 Апреля. Пьяный мужчина приехал к экс-супруге в гости и начал вести себя агрессивно, а затем и вовсе приставил к её горлу нож. Выйти из квартиры злоумышленник женщине не давал.

— Хозяйке квартиры удалось сделать свою фотографию с приставленным ножом и отправить свекрови, которая сообщила о происшествии в правоохранительные органы, — рассказали в управлении.

На место происшествия сразу выехало подразделение СОБРа. Злоумышленника задержали и доставили в полицейское отделение. Теперь ему предстоит ответить за содеянное.