В Екатеринбурге полицейские спасли заложницу, предложив обменять её на себя

В Екатеринбурге сотрудники полиции спасли заложницу. Инцидент произошёл утром 9 августа, сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Как уточняется, в полицию поступил сигнал, что в одном из домов города муж избивает жену. Позднее выяснилось, что в квартиру к потерпевшей проник незнакомый неадекватный мужчина. Он встретил правоохранителей в дверях вместе с хозяйкой, к горлу которой приставил кухонный нож.

В прихожей был сильный запах горючей жидкости, а во второй руке у неизвестного была зажигалка. Переговоры с преступником продолжались более получаса. Лейтенанту полиции удалось убедить мужчину отпустить женщину — он предложил обменять заложницу на себя. Когда неизвестный немного отвёл нож от шеи хозяйки квартиры, стражи порядка обезоружили и скрутили его. Злоумышленника передали сотрудникам Следственного комитета.