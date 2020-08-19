В Екатеринбурге полицейские спасли заложницу, предложив обменять её на себя

В Екатеринбурге сотрудники полиции спасли заложницу. Инцидент произошёл утром 9 августа, сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.
Как уточняется, в полицию поступил сигнал, что в одном из домов города муж избивает жену. Позднее выяснилось, что в квартиру к потерпевшей проник незнакомый неадекватный мужчина. Он встретил правоохранителей в дверях вместе с хозяйкой, к горлу которой приставил кухонный нож.
В прихожей был сильный запах горючей жидкости, а во второй руке у неизвестного была зажигалка. Переговоры с преступником продолжались более получаса. Лейтенанту полиции удалось убедить мужчину отпустить женщину — он предложил обменять заложницу на себя. Когда неизвестный немного отвёл нож от шеи хозяйки квартиры, стражи порядка обезоружили и скрутили его. Злоумышленника передали сотрудникам Следственного комитета.
В Турции прохожий с разбегу сбил головой с ног мужчину, избивающего женуМужчина сказал полиции, что не избивал свою супругу и якобы она просто разыграла сцену, когда повалилась на землю.
Ранее в Подмосковье неизвестный напал на 19-летнюю девушку и попытался затащить в кусты. Её родителям пришлось искать маньяка самостоятельно.