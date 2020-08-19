Муж советницы Матвиенко оказал первую помощь домушнику, которого подстрелил

В подмосковном Красногорске 20-летний молодой человек попытался обокрасть дом советницы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Ирины Алиевой. Домушника ждал провал — его неумышленно ранил в руку муж Алиевой.

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, инцидент произошёл ночью. Советница Матвиенко проснулась от света фонарика в комнате и разбудила супруга. Мужчина достал из сейфа ружьё, и они пошли осматривать дом. Как рассказал собеседник, в подвале Алиевы нашли незнакомые куртку и рюкзак с 35 тысячами рублей. После этого они вызвали охрану посёлка.

Вскоре в цокольном помещении дома был обнаружен нарушитель спокойствия — 20-летний Иван П. При задержании молодой человек попытался вырваться, и хозяин дома непредумышленно подстрелил его. Как рассказал источник Лайфа, домушник получил перелом ключицы и сквозное ранение плеча. Во избежание кровопотери Алиев наложил ему жгут, прибывшие к дому медики госпитализировали неудавшегося вора.