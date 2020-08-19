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Муж советницы Матвиенко оказал первую помощь домушнику, которого подстрелил

Вора, пытавшегося вырваться, госпитализировали со сквозным ранением плеча и переломом ключицы.

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Фото © Pixabay

В подмосковном Красногорске 20-летний молодой человек попытался обокрасть дом советницы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Ирины Алиевой. Домушника ждал провал — его неумышленно ранил в руку муж Алиевой.

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, инцидент произошёл ночью. Советница Матвиенко проснулась от света фонарика в комнате и разбудила супруга. Мужчина достал из сейфа ружьё, и они пошли осматривать дом. Как рассказал собеседник, в подвале Алиевы нашли незнакомые куртку и рюкзак с 35 тысячами рублей. После этого они вызвали охрану посёлка.

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Придя в себя, артистка не обнаружила на месте денег и телефона.

Вскоре в цокольном помещении дома был обнаружен нарушитель спокойствия — 20-летний Иван П. При задержании молодой человек попытался вырваться, и хозяин дома непредумышленно подстрелил его. Как рассказал источник Лайфа, домушник получил перелом ключицы и сквозное ранение плеча. Во избежание кровопотери Алиев наложил ему жгут, прибывшие к дому медики госпитализировали неудавшегося вора.

Ранее московскую дачу известного учёного Александра Габибова обокрали на полмиллиона рублей.

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