Счётная палата выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей

В первом полугодии 2020 года Счётная палата нашла нарушения использования бюджетных средств на 50 млрд рублей у различных ведомств и министерств. Об этом Алексей Кудрин отчитался на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В частности, по его словам, в результате проверок было вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета.
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— Около 50 миллиардов рублей — это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учёта, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок, — проинформировал Кудрин.
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