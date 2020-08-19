Счётная палата выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей

Сам себе коррупционер. Как депутаты парламента Санкт-Петербурга зарабатывают на хитрой поправке На днях в Питере разгорелся очередной коррупционный скандал, отчасти связанный с так называемой депутатской поправкой, согласно которой местные депутаты могут участвовать в распределении городского бюджета. По подозрению во взяточничестве арестовали депутата от Красносельского района Романа Коваля. Однако, как выяснил Лайф, всё не так просто: на его месте в любой момент могут оказаться и другие его коллеги.