Легендарный ресторан "Паруса" в Петербурге могли сжечь

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Излюбленное место петербургской богемы и тусовщиков, ресторан "Паруса", могли намеренно сжечь, предполагают эксперты в ходе осмотра места происшествия.

Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, по одной из версий, причиной пожара в ресторане "Паруса" по адресу Петровская коса, д. 9 является поджог.

Он добавил, что в ходе дознания изъяты фрагменты пожарного мусора с запахом легковоспламеняющихся жидкостей. Где именно появился огонь, пока не установлено. Проводятся следственные действия.

Ранее Лайф сообщал, что площадь пожара составила примерно 700 квадратов. В 03:48 возгоранию был присвоен второй ранг, а в 04:11 пожарным удалось локализовать огонь. В тушении участвовало 62 человека личного состава и 15 единиц техники.