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Навальный останется на лечении в Омске до стабилизации состояния

Поскольку блогеру стало плохо именно в самолёте, медики не рекомендуют перелёты.

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Видео © LIFE

Реаниматологи настояли на том, чтобы Алексей Навальный оставался на лечении в Омске до стойкой стабилизации состояния. Это снизит гемодинамические риски и риски судорожного синдрома, заявил Александр Мураховский, главный врач больницы, специалисты которой оказывают помощь блогеру.

Его сопровождающие подтверждают, что до посадки в самолёт человек чувствовал себя хорошо и потеря сознания с ним случилась тогда, когда он уже взлетел, — объяснил медик принятое решение.

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На кадрах видно, что блогер берёт напиток из рук своего помощника Ильи Пахомова.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Пациент находится в естественной коме, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Основным диагнозом медики называют нарушение обмена веществ.

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По оценке медиков, авиатранспортировка может привести к смерти больного, его состояние недостаточно стабильно.

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