Навальный останется на лечении в Омске до стабилизации состояния

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Реаниматологи настояли на том, чтобы Алексей Навальный оставался на лечении в Омске до стойкой стабилизации состояния. Это снизит гемодинамические риски и риски судорожного синдрома, заявил Александр Мураховский, главный врач больницы, специалисты которой оказывают помощь блогеру.

— Его сопровождающие подтверждают, что до посадки в самолёт человек чувствовал себя хорошо и потеря сознания с ним случилась тогда, когда он уже взлетел, — объяснил медик принятое решение.