Навальный останется на лечении в Омске до стабилизации состояния

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Реаниматологи настояли на том, чтобы Алексей Навальный оставался на лечении в Омске до стойкой стабилизации состояния. Это снизит гемодинамические риски и риски судорожного синдрома, заявил Александр Мураховский, главный врач больницы, специалисты которой оказывают помощь блогеру.
— Его сопровождающие подтверждают, что до посадки в самолёт человек чувствовал себя хорошо и потеря сознания с ним случилась тогда, когда он уже взлетел, — объяснил медик принятое решение.
Стакан с чаем Навальному в томском аэропорту принёс сотрудник ФБК — видео с камерНа кадрах видно, что блогер берёт напиток из рук своего помощника Ильи Пахомова.
Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Пациент находится в естественной коме, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Основным диагнозом медики называют нарушение обмена веществ.