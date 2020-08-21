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Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального

В крови блогера не нашли оксибутиратов и барбитуратов.

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Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального

Резкое ухудшение состояния здоровья Алексея Навального может быть связано с нарушением обмена веществ. Об этом заявил Александр Мураховский, главный врач омской больницы, где блогер находится на лечении.

По словам медика, нарушение вызвало резкое понижение сахара в крови пациента.

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Утром был проведён большой консилиум с участием специалистов из Москвы.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Пациент находится в естественной коме, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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По оценке медиков, авиатранспортировка может привести к смерти больного, его состояние недостаточно стабильно.

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