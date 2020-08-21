Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального

Резкое ухудшение состояния здоровья Алексея Навального может быть связано с нарушением обмена веществ. Об этом заявил Александр Мураховский, главный врач омской больницы, где блогер находится на лечении.

Врач оценил состояние Навального. Говорить о транспортировке из Омска пока рано — видео Утром был проведён большой консилиум с участием специалистов из Москвы.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Пациент находится в естественной коме, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.