Суд отправил депутата Мосгордумы Шереметьева под домашний арест. Вину в мошенничестве тот не признал

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. До 18 октября 2020 года мужчина будет находиться под домашним арестом.
Сам Шереметьев вину в мошенничестве признать отказался. Он заявил о мести со стороны бывшей помощницы, которая была уволена после того, как, по его словам, её уличили в мошенничестве.
Олег Шереметьев в Пресненском суде Москвы. Фото © Life
— Предъявленное обвинение я не признаю, поскольку оно основано на заявлении бывшей моей помощницы — Кузнецовой, — пояснил депутат.
Мёртвые души коммуниста Шереметьева. Депутата Мосгордумы подозревают в крупной афереСегодня в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержали парламентария от КПРФ Олега Шереметьева. По версии следствия, депутат выписывал на персонал премии, а деньги присваивал. Силовики считают, что таким образом в карманах коммуниста осели два миллиона рублей из городской казны.
Напомним, об уголовном деле в отношении Шереметьева стало известно 20 августа. По данным следствия, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года депутат представлял в думский аппарат документы о премировании своего помощника, содержавшие заведомо ложные сведения. В них указывалось, что ассистент выполнял задания особой важности и сложности. Полученные средства Шереметьев присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению. Парламентарию грозит до десяти лет лишения свободы.