Суд отправил депутата Мосгордумы Шереметьева под домашний арест. Вину в мошенничестве тот не признал

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. До 18 октября 2020 года мужчина будет находиться под домашним арестом.

Сам Шереметьев вину в мошенничестве признать отказался. Он заявил о мести со стороны бывшей помощницы, которая была уволена после того, как, по его словам, её уличили в мошенничестве.

Олег Шереметьев в Пресненском суде Москвы. Фото © Life

— Предъявленное обвинение я не признаю, поскольку оно основано на заявлении бывшей моей помощницы — Кузнецовой, — пояснил депутат.