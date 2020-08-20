Мёртвые души коммуниста Шереметьева. Депутата Мосгордумы подозревают в крупной афере

— Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — рассказала представитель СК Юлия Иванова. Если вина парламентария будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Итак, следователи выяснили, что с ноября 2019-го по февраль 2020 года Олег Шереметьев каждый месяц представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника — Ирины Кузнецовой. Платить якобы было за что: она напряжённо трудилась, выполняла задания особой важности и сложности.

Сумма выплат из бюджета города составляла от 350 до 600 тысяч рублей, деньги поступали непосредственно на карту помощницы. Оперативники считают, что документы были ложными, а деньги московский депутат присваивал себе. По подсчёту силовиков, из бюджета Москвы было похищено более двух миллионов рублей.

В четверг Шереметьева доставили в Главное следственное управление на Новокузнецкой. С ним до сих пор нет связи. Помимо депутата, у следователей находятся два его помощника — Дмитрий Савоськин и Кирилл Аношин. Известно, что их допрашивают в качестве свидетелей.

Обиженная помощница

Лайфу удалось дозвониться до помощника Шереметьева Никиты Зайцева. По его словам, уголовное дело в отношении его начальника было заведено по заявлению самой Ирины Кузнецовой. В отличие от других помощников, она работала на платной основе и получала зарплату, а также причитающиеся ей различные выплаты. Месяцем ранее Шереметьев уволил её из аппарата Мосгордумы в связи с несоответствием занимаемой должности. Это было ошибкой парламентария. Тайна премий раскрылась.

Зайцев считает, что личного конфликта между депутатом и его помощницей не было, но с его стороны были претензии к качеству исполняемых Кузнецовой обязанностей. Якобы помощница скрывала от шефа обращения местных жителей. В результате парламентарию стали поступать жалобы от избирателей. Это, по мнению помощника, и стало главной причиной увольнения.

— После этого она пошла и написала заявление в полицию, силовики за него зацепились и в результате завели уголовное дело, — говорит Зайцев.

Что это были за деньги, ежемесячно выписываемые депутатом в качестве премии Кузнецовой, Зайцев сказать затруднился, подчеркнув, что лично ему как помощнику депутата на общественных началах никакие суммы никем никогда не перечислялись и не выплачивались.

Депутат из трущеб

Как удалось узнать Лайфу, Олег Шереметьев родился в 1965 году в городе Енакиево Донецкой области, Украина. В 1983–1985 годах служил в группе советских войск в Германии. Работал каменщиком в тресте "Мосжилстрой" и благодаря этому опыту в 1988 году участвовал в восстановительных работах после землетрясения в Армении.

В 1994 году окончил геофизический факультет Московской государственной геологоразведочной академии имени Серго Орджоникидзе и после него устроился инженером в Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, ведущим инженером в Геологический институт РАН.

Формально депутат живёт довольно скромно — в обычной панельной девятиэтажке в Вешняках на окраине Москвы. Это двухкомнатная квартира площадью 45 квадратных метров, которая перешла в его собственность в октябре 2002 года. А до этого Шереметьев вместе с семьёй проживал в столичном районе Марьино в четырёхкомнатной квартире на улице Перерве. Кроме того, в Клинском районе Подмосковья на имя Шереметьева был записан дачный участок площадью в 600 квадратных метров.

Дела кармические

В какой-то момент в промежутке между работой по найму в институтах и нынешней депутатской жизнью Шереметьев увлёкся учениями Елены Блаватской, Алисы Бейли и других известных в узких кругах эзотериков. На этой почве он познакомился с Русланом Низамиевым и учредил сразу два некоммерческих фонда, занимающихся издательской деятельностью и распространением литературы эзотерического содержания. Низамиев стал президентом и главным двигателем обеих организаций. Лайфу удалось поговорить с ним, и, как отметил Низамиев, Шереметьев уже давно никак не участвует в их работе.

— Человек сам выбрал свой путь, — сухо констатирует бывший соратник депутата, имея ввиду отсутствие заинтересованности Шереметьева в их совместной работе, а также его сегодняшнее задержание. — Интерес у него пропал сразу после того, как он заинтересовался политикой, с тех пор мы даже ни разу не общались.

Исчезновение учредителя вызвало у сотрудников немало хлопот: фонды не только имели единственного — пропавшего — учредителя, но также оказались зарегистрированы по месту его проживания. В какой-то момент Низамиев даже предпринимал попытки добиться смены собственника, однако, по его словам, столкнулся с большими бюрократическими сложностями. Именно поэтому депутат де-юре всё ещё может влиять на судьбу подчинённого.

В разговоре Низамиев подчеркнул, что фонды никак не участвовали и не участвуют в общественно-политической деятельности Шереметьева, равно как и сам парламентарий — в жизни своих детищ.

Одна политика

Судя по всему, к своим фондам депутат охладел ещё в 2017 году — именно тогда Олег Шереметьев зарегистрировался на выборах в Совет депутатов МО Вешняки.

Тогда он также представлял КПРФ. И, как и на выборах 2019 года, в графе "место работы" он указал "временно не работающий". В тот раз пройти в депутаты не получилось, но партия не оставила подающего надежды активиста за бортом политики. В 2019 году кандидата в Мосгордуму Шереметьева активно поддерживал депутат Госдумы Валерий Рашкин.