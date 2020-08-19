Подруга, рестораторша и не только. Что известно о блондинке, устроившей переполох в суде по Ефремову

Сегодня судебное шоу, в которое адвокаты превратили процесс по делу Ефремова, заиграло новыми яркими красками. Свидетель со стороны защиты Татьяна Беркович устроила в суде перепалку с адвокатом потерпевших Александром Добровинским, обвинив его в "разжигании межсемейной розни". Оказалось, что они знакомы лично.

Татьяна Беркович стала вторым свидетелем защиты. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

По мнению свидетельницы, адвокат Добровинский цинично вносит разлад между родственниками погибшего и актёром. Ведь Ефремов якобы мог бы стать для детей погибшего в аварии Захарова настоящим ангелом-хранителем и помогать им по жизни.

Беркович практически первой оказалась на месте аварии, поэтому и является одной из главных свидетелей со стороны защиты. Скорее всего, ей позвонил сам актёр, попросив о помощи. Беркович дружит с ним более 25 лет, знает всех его жён и детей, его слабости и его сильные стороны, в которых она уверяет критиков оскандалившегося Ефремова.

Ресторатор спешит на помощь

После аварии Беркович отправилась в институт Склифосовского, куда увезли пострадавшего в аварии Сергея Захарова. Женщина была готова оплатить отдельную палату и дополнительные услуги врачей. Также Беркович отвозила домой гражданскую жену Захарова Ирину Стерхову и была готова оказать другую финансовую помощь.

После ареста актёра Беркович активно продолжала обелять актёра через СМИ. В своих интервью она говорила, что надеется на условный срок. Произошедшее, по её мнению, было роковым стечением обстоятельств. А Миша вообще не алкоголик, а просто, мол, любит выпить.

Но как показали результаты экспертизы, Ефремов любил не только выпить, но и нюхнуть и покурить всякие запрещённые вещества. Когда Ефремова допросили по делу о сбыте ему запрещённых веществ, он отказался что-либо говорить. Но по самому факту обнаружения в крови наркотиков было возбуждено дело по 228-й статье УК.

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В соцсетях появились сообщения, что в рамках дела по статье 228.1 УК РФ "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ" силовики якобы пообщались и с Беркович, пытаясь выяснить, кто поставлял отраву Ефремову.

Кто такая Татьяна Беркович?

Ресторатор Татьяна Беркович любит Грецию, особенно Санторини. И ей действительно удаётся создавать в центре Москвы атмосферные места, где любит отдыхать московская финансовая и творческая элита. Поэтому она — известная дама в московской тусовке. В её активах есть такие известные московские рестораны, как "Гостиная", "Веранда у дачи" и "Семирамис". Свои проекты Беркович делает совместно с сыном Давидом — ярким представителем светской Москвы. Например, несколько лет назад Давид Беркович взял в жёны 29-летнюю Викторию Крутую. Свадебная церемония состоялась на Лазурном Берегу, в Монте-Карло.

Давид Беркович с женой. Фото © с сайта eva.ru