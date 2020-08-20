26 квартир, 10 самолётов и свой газопровод. Как поднялся сургутский депутат из ЛДПР и почему он забывает про налоги

Барсов — бывший электросварщик, который стартовал в суровые 90-е, организовав кооператив из пяти человек. Затем кооператив превратился в мощную строительную организацию — "Сургутстройтрест" — с доходом в сотни миллионов рублей. Помимо этого бизнеса Барсов владеет авиазаводом, фирмами-авиаперевозчиками, занимается туристическим бизнесом и управлением недвижимостью.

Понты дороже денег

Теперь в декларации Барсова свыше 72 миллионов рублей, 26 квартир, 10 земельных участков общей площадью 14 тысяч квадратных метров, жилой дом, три автостоянки, два дорогих автомобиля Mercedes, пикап Mitsubishi, гусеничный экскаватор, 10 спортивных самолётов и даже собственный газопровод.

Интересная деталь: за прошлый год Барсов увеличил доходы более чем в два раза по сравнению с 2018 годом — 72 миллиона против 33,5. Для сравнения: ещё в 2016 году его доходы составляли "всего" 11,6 миллиона рублей. При этом в 2018 году он потерял один из своих некогда самых прибыльных активов.

— Теоретически я стал богаче, но практически доходы чуть-чуть снизились, — кокетливо скромничает Барсов по поводу успеха-2019 в видеоролике у себя на странице в одной из соцсетей.

Фото © Секрет фирмы

Барсов любит самолёты. Помимо различных спортивных Яков и даже Су-29 для покатушек у него есть американский винтовой транспортник военных лет Douglas DС-3. Только содержание аэродрома обходится ему в четыре миллиона рублей ежегодно.

Налоги подождут?

Несмотря на то что у Барсова есть деньги, делиться с казной он не очень любит. На 2020 год задолженность бизнесмена по налогу на недвижимость составляет почти 275 тысяч рублей, по налогу на землю — почти 240 тысяч. И больше всего задолжал за транспорт — 1,3 миллиона. Итого сотрудники ФМС с 1 января ждут от него почти два миллиона рублей.

Возможно, дела у самого богатого депутата сейчас идут не очень. Тут показательна продажа его главного актива — "Сургутстройтреста". Всё началось ещё в 2014 году, когда "Сургутстройтрест" допустил первый недострой. Брошенная стройка на Комсомольском проспекте до сих пор считается одним из больных мест на карте города. Здесь планировалось освоить очень жирный проект — комплексную застройку микрорайона. Следом ещё два провала: реконструкция городской поликлиники и строительство трёх многоквартирных домов в посёлке Белый Яр Сургутского района.

В результате проблем со строительством в 2016 году чистая прибыль компании упала с почти 2,5 миллиона рублей (в 2015 году) до всего 266 тысяч. Кредиторская задолженность предприятия достигла 380 миллионов рублей. В августе 2017-го из-за долга в 5,8 миллиона рублей налоговая инспекция по Сургуту подала в Арбитражный суд ХМАО заявление о банкротстве "Сургутстройтреста".

Правдами и неправдами Барсов выкарабкался из этой ситуации. Компания в течение трёх следующих месяцев смогла выплатить основную сумму долга, и её удалось сохранить. Но недолго: поскольку сил на восстановление предприятия у Барсова не осталось, в 2018 году её купил депутат Думы ХМАО Михаил Сердюк.

Примечательно, что на волне начавшегося банкротства фирмы в 2017 году депутат-единоросс Евгений Барсов вышел из партии "Единая Россия", что называется, хлопнув дверью, а в 2018-м уже баллотировался в городское заксобрание в качестве члена партии ЛДПР. Сам он объяснил свой поступок словами "Время пришло".

Фото © СургутИнформТВ

Официально после продажи треста из прибыльных активов у него сейчас остался авиаперевозчик ООО "Гвардия" с доходом около 10 миллионов рублей, ремонтная компания "Север-лифт" с доходом в три миллиона и самый доходный актив — управляющая компания "Комфорт", бизнес по управлению недвижимостью с выручкой до 200 миллионов рублей. Остальные же коммерческие предприятия, включая авиационный завод "Беззаветный", либо убыточны, либо балансируют на грани рентабельности.

Символ партии

Неуплату налогов у членов ЛДПР можно считать самым безобидным правонарушением. Партийцы регулярно упоминаются в криминальной хронике в тяжких и особо тяжких преступлениях. Тут мошенничество, растраты, вымогательство, изнасилования, убийства. Что там говорить, если по обвинению в серии заказных убийств задержан целый бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Тоже достойный сын этой партии.

Лайф попытался связаться с бизнесменом Барсовым, однако его помощники стали тянуть время, в итоге редакция так и не дождалась от него комментариев.

P. S.

За "соколами Жириновского" уже давно тянется целый шлейф из разных плохих и очень плохих историй. Депутаты партии часто становятся фигурантами различных скандалов — от странных любовных интрижек до обвинений в кражах миллионов из госбюджета и в убийствах.

Взять того же сидящего под следствием Сергея Фургала. Экс-губернатор Хабаровского края может быть замешан в создании ОПГ и убийстве нескольких местных предпринимателей. Недавно отметился сын Владимира Жириновского. В марте 2020 года сразу двух сотрудников партии обвинили в краже крупной суммы денег из молодёжного крыла. Задержанные настаивали на очной ставке, поскольку тратили похищенные деньги по его указанию.