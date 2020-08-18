Богатый наследник депутата. Как пьяный мажор гонял жителей Кирова на джипе

Всё случилось утром в воскресенье на Октябрьском проспекте в Кирове. Инспекторы ГИБДД заметили, как иномарка, за рулём которой находился Тимур Доронин, допустила ряд нарушений ПДД. От него потребовали остановиться, но тот попытался скрыться. Тогда правоохранители устроили погоню за "тойотой" Доронина.

На кадрах с видеорегистратора видно, как Доронин, нарушая правила ПДД, уходит от погони. Он мчится, не останавливаясь на перекрёстках, едва не становится виновником ДТП, создавая угрозу для жизни людей.

Видео © LIFE Shot

Правоохранителям пришлось преследовать сына депутата несколько кварталов перед тем, как его удалось поймать в пробке. После задержания молодой человек отказался отвечать на вопросы инспекторов ДПС.

Штраф молодого миллионера не испугает

После задержания была проведена экспертиза, и в крови Доронина обнаружили алкоголь. Против сына депутата возбудили административные дела, в том числе за выезд на встречную полосу, отказ остановиться по требованию сотрудника ДПС и тонировку. Теперь Доронина-младшего ждёт судебное разбирательство. Ему грозит лишение прав на два года и штраф в 30 тысяч рублей. Впрочем, молодого человека вряд ли может испугать такая сумма. Ему принадлежит продуктовая компания и столовая ООО "Кулинария" с выручкой в 85 миллионов рублей (данные "СПАРК-Интерфакс" за 2019 год), которая досталась ему от Таисии Васильевны Дорониной. Можно предположить, что она приходится сыну депутата родственницей.

Таисия Васильевна также имеет долю в агрохолдинге "Абсолют-агро", который до 2013 года числился за Дорониным-старшим. Тогда на балансе предприятия было более одного миллиарда рублей. За последние несколько лет корпорация пришла к многомиллионным убыткам и обанкротилась.

А вот ООО "Кулинария", записанное на сына депутата, продолжает работать и зарабатывать. Фирма находится в городе Кирово-Чепецке. Найти фотографии и сайт компании не удаётся. Но можно заметить, что по тому же адресу находится другая компания, которая пользуется таким же номером мобильного телефона и почтой, — ООО "Академия вкусных блюд". Она организует столовые на предприятиях, точки питания и кейтеринги, а также доставляет готовые блюда. У "Академии вкусных блюд" есть собственное производство полуфабрикатов из мяса и рыбы, а также кондитерская.

Помимо "Кулинарии" и "Академии вкуса" есть ещё одна фирма с теми же регистрационными данными и номером мобильника — "Организация рабочего снабжения", — которая по государственному заказу обеспечивает лечебно-профилактическим питанием сотрудников ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами РосРАО". На балансе предприятия — 15 миллионов рублей.

Экс-депутат за сына "вписываться" не будет

Сергей Доронин. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Бывший депутат Госдумы Сергей Доронин отреагировал на ситуацию с дорожным беспределом, в которой оказался его сын.

"Перед законом все должны быть равны, а такого, что кто-то равнее, быть не должно. Да, наверное, я бы мог попытаться замять эту ситуацию, но будет ли из этого толк и принесёт ли это пользу нарушителю? Уверен, что нет... Такие правонарушения должны жёстко пресекаться, а нарушителей нужно наказывать по всей строгости закона. Поэтому с моей стороны никаких усилий, направленных на то, чтобы каким-то образом смягчить наказание за это нарушение, предприниматься не будет, хотя я, безусловно, слежу за ситуацией".

Экс-депутат пытается оправдаться тем, что якобы недостаточно времени проводил с детьми.

— Я проводил на работе по 16–20 часов в сутки, у меня годами не было выходных и отпусков. Я мало виделся с семьёй, потому что всё моё время уходило на зарабатывание денег, создание и развитие бизнеса. И я не думаю, что для моей семьи это прошло бесследно... И я уверен, что моя вина в том, что произошло, всё-таки была, пусть и много лет назад, — заключил бывший парламентарий.

Сергей Доронин был избран депутатом Госдумы VI созыва от Кировской области от партии "Справедливая Россия". В Думе Доронин занимал пост зампредседателя Комитета по аграрным вопросам.