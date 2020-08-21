МВД назвало вещество, найденное на смывах с рук и одежды Навального

Эксперты химической лаборатории УМВД России по Омской области обнаружили на смывах с одежды, рук, ногтей и волос блогера Алексея Навального химикат. Концентрацию вещества установить не удалось.
— Специалистами были проведены исследования смывов с одежды, рук, ногтей, волос А.А. Навального... Хроматографическое исследование показало наличие вещества "2-этилгексил дифенил фосфат", которое относится к промышленным химическим веществам, — сообщили в УМВД по Омской области.
Стоит отметить, что среднесмертельная доза этого вещества для человека массой 80 кг при попадании в организм составляет приблизительно 110 граммов, а в крови и моче Навального этого вещества не было — только в смывах с рук, поэтому оно не могло стать причиной состояния пациента.
Данный химикат добавляется в полимеры для повышения эластичности. Поэтому эксперты не исключают, что он мог оказаться на смывах с одежды и рук Навального через контакт с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик.
В полицейском главке подчеркнули, что информация об обнаружении данного вещества сразу была доведена до врачей.
"Ядов не было". Врачи не нашли свидетельств отравления НавальногоПо оценке медиков, авиатранспортировка может привести к смерти больного, его состояние недостаточно стабильно.
Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Навальный находится в естественной коме на ИВЛ.