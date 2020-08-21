Турция нашла в Чёрном море 320 миллиардов кубометров природного газа

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об обнаружении в Чёрном море крупного месторождения природного газа, сообщает телеканал NTV.

— Это крупнейшее открытие газа в истории Чёрного моря. Мы нашли месторождение природного газа. Объёмы его равны 320 млрд кубометров. К 2023 году планируем сделать его доступным для наших граждан, — цитирует издание главу государства.

Эрдоган также назвал эту новость очень хорошей для страны. Он отметил, что энергия служит основным элементом развития Турции и важна в установлении национальной независимости.