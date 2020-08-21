"Позитивная движуха налицо". Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму

Музыкант Юрий Лоза в посте в "Фейсбуке" поделился своими впечатлениями от поездки в Крым. По мнению певца, "реальное положение дел" в республике можно улучшить — её необходимо и дальше развивать.

— Если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно, — указал Лоза.

Он отметил, что для дальнейшего благоустройства необходимы "в первую очередь кадры", а именно специалисты, влюблённые в край. Лоза считает, что в наше время "почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег", о далёкой перспективе размышляют немногие. Музыкант написал, что сейчас деньги в Крыму расходуются в основном на неотложные нужды.

— Но позитивная движуха уже налицо, а это главное, — резюмировал он.

Ранее в Крыму назвали утопией новый план по "возвращению" полуострова, о котором поведал украинский лидер Владимир Зеленский.