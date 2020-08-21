"Позитивная движуха налицо". Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму

Музыкант Юрий Лоза в посте в "Фейсбуке" поделился своими впечатлениями от поездки в Крым. По мнению певца, "реальное положение дел" в республике можно улучшить — её необходимо и дальше развивать.
— Если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно, — указал Лоза.
Он отметил, что для дальнейшего благоустройства необходимы "в первую очередь кадры", а именно специалисты, влюблённые в край. Лоза считает, что в наше время "почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег", о далёкой перспективе размышляют немногие. Музыкант написал, что сейчас деньги в Крыму расходуются в основном на неотложные нужды.
Путин заявил, что антироссийские санкции по Крыму создают некоторые проблемыГлава государства выразил сожаление по поводу создания "препятствий и препонов".
— Но позитивная движуха уже налицо, а это главное, — резюмировал он.
Ранее в Крыму назвали утопией новый план по "возвращению" полуострова, о котором поведал украинский лидер Владимир Зеленский.
Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.