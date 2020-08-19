Корабли ВМФ взяли под охрану суда, строящие "Северный поток — 2"

Корабли ВМФ РФ сопроводили российские трубоукладочные суда, которые задействованы в строительстве "Северного потока — 2", пишет РИА "Новости" со ссылкой на замсекретаря Совета безопасности страны Михаила Попова.
— Именно их присутствие позволило избежать недружественных действий со стороны иностранных флотов. Интерес к этому мероприятию с их стороны был большой, — отметил он.
Речь идёт об "Академике Черском" и судах обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Осипенко" на переходе в Калининград из Владивостока весной 2020 года. Ещё один трубоукладчик "Фортуна" прибыл в ФРГ в июле.
Страны ЕС выступили против санкций США по "Северному потоку — 2"Уточняется, что европейская делегация выразила ноту протеста американскому Госдепу.
Сейчас "Академик Черский" стоит в немецком порту Мукран. Он шёл в Германию долгим маршрутом из Находки через Африку и многократно менял пункт назначения.
Ранее в сенате США выдвинули ультиматум администрации порта немецкого города Засниц — тот должен прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2", иначе морская гавань столкнётся с экономическими трудностями.