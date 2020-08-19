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Экс-начальник тюменской колонии осуждён за вип-камеры

Он набрал взяток более чем на 11,8 млн рублей.

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Фото © Pixabay

Бывший начальник тюменской ИК № 1 Игорь Чурсин осуждён на восемь лет строгого режима за взятки на сумму более 11,8 млн рублей, сообщает Ura.ru.

Из материалов дела известно, что экс-начальник ИК-1 предоставлял 36-летнему рецидивисту помещение с комфортными комнатами за 100 тыс. рублей в месяц. При этом преступник сдавал часть комнат другим заключённым, — пишет издание.

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Суд признал её виновной в обороте порнографии среди несовершеннолетних.

Отмечается также, что он признан виновным по статьям о получении взятки, превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном хранении боеприпасов, легализации денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления.

Сам Чурсин признал свою вину. Суд постановил изъять у него в доход государства квартиру, два машино-места, нежилое помещение, три оптических прицела, два золотых украшения и деньги в сумме 201,5 тыс. рублей.

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