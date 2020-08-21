Адвокат Добровинский признал за Ефремовым право найти защитников "посильнее"

Адвокат Александр Добровинский выразил надежду на то, что отказ Михаила Ефремова от услуг своих защитников Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской не повлияет на график дальнейших судебных заседаний. Он рассчитывает, что уже 24 августа артист явится на слушание с новым адвокатом.

— Это законное право подсудимого. Если господин Ефремов считает, что его адвокаты недостаточно делают для его защиты, он вправе их заменить. Надеюсь, в понедельник слушание продолжится уже с участием нового адвоката на стороне защиты, — сказал юрист Лайфу.