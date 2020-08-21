Адвокат Добровинский признал за Ефремовым право найти защитников "посильнее"

Адвокат Александр Добровинский выразил надежду на то, что отказ Михаила Ефремова от услуг своих защитников Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской не повлияет на график дальнейших судебных заседаний. Он рассчитывает, что уже 24 августа артист явится на слушание с новым адвокатом.
— Это законное право подсудимого. Если господин Ефремов считает, что его адвокаты недостаточно делают для его защиты, он вправе их заменить. Надеюсь, в понедельник слушание продолжится уже с участием нового адвоката на стороне защиты, — сказал юрист Лайфу.
"Бог вам всем судья!" Ефремов обиделся на общественность за "клеймо убийцы"Линия защиты артиста выстроена на том, что не он сидел за рулём своей машины в момент аварии.
Ранее сегодня Ефремов отказался от услуг своих адвокатов и заявил о намерении найти "кого-то посильнее". Артисту не понравилось, что в ходе судебных прений сторона обвинения "обхихикивала" Пашаева и Шаргородскую, а также приводимые ими доказательства и свидетелей по делу.