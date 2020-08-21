В Роспотребнадзоре рассказали о возможности CoViD-19 выжить в замороженных продуктах

Коронавирус, вероятно, способен выжить в замороженных продуктах, считают в Роспотребнадзоре, однако данных об этом пока недостаточно, сообщает РИА "Новости".

— Данный вопрос только начали изучать, на текущий момент его можно охарактеризовать как "возможный". Достоверно заявлять за недостаточностью накопленных данных преждевременно, — цитирует агентство слова эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дениса Буханцева.

Такое заявление эксперт сделал после недавнего исследования из Сингапура. Учёные исследовали вирус в лабораторных условиях и пришли к выводу, что он может жить в замороженных продуктах до трёх недель.

Российский эксперт выразил сомнения по поводу работы сингапурских коллег.

— Их исследование было проведено в лабораторных условиях, которые значительно отличаются от промышленных, кроме того, в лаборатории исключён "человеческий фактор", — сказал Буханцев.