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В Роспотребнадзоре рассказали о возможности CoViD-19 выжить в замороженных продуктах

Такая гипотеза есть, но не подтверждена, отметили в ведомстве.

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Фото © Pixabay

Коронавирус, вероятно, способен выжить в замороженных продуктах, считают в Роспотребнадзоре, однако данных об этом пока недостаточно, сообщает РИА "Новости".

Данный вопрос только начали изучать, на текущий момент его можно охарактеризовать как "возможный". Достоверно заявлять за недостаточностью накопленных данных преждевременно, — цитирует агентство слова эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дениса Буханцева.

Такое заявление эксперт сделал после недавнего исследования из Сингапура. Учёные исследовали вирус в лабораторных условиях и пришли к выводу, что он может жить в замороженных продуктах до трёх недель.

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При этом даже медсёстры не верили, что старушка сможет выкарабкаться.

Российский эксперт выразил сомнения по поводу работы сингапурских коллег.

Их исследование было проведено в лабораторных условиях, которые значительно отличаются от промышленных, кроме того, в лаборатории исключён "человеческий фактор", — сказал Буханцев.

Ранее Лайф сообщал, что клинические исследования российской вакцины от коронавируса завершат в сентябре. Все привитые новым препаратом добровольцы чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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