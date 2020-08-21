"Этот цирк начинает надоедать!" Стебунова возмутили намёки на причастность к ДТП с участием Ефремова

Актёра Ивана Стебунова возмутили намёки на сходство с мужчиной, который якобы сидел за рулём внедорожника Михаила Ефремова сразу после смертельного ДТП в центре Москвы. Он подходит под озвученное подслеповатым свидетелем защиты описание — брюнет 38 лет в болоньевой жилетке.

Стебунов подчеркнул готовность дать показания в суде, как только его вызовут. Правда, актёр отметил, что Ефремову и его защитникам точно не понравятся его показания.

— Никто меня пока не приглашает ни на допросы, ни на судебные заседания. Наверное, следствию виднее, как и что там было. Но пусть пригласят. Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты [Ефремову]. Я с удовольствием выступлю в суде. Этот цирк начинает уже всем надоедать, — сказал он в интервью КП.