"Этот цирк начинает надоедать!" Стебунова возмутили намёки на причастность к ДТП с участием Ефремова

Актёра Ивана Стебунова возмутили намёки на сходство с мужчиной, который якобы сидел за рулём внедорожника Михаила Ефремова сразу после смертельного ДТП в центре Москвы. Он подходит под озвученное подслеповатым свидетелем защиты описание — брюнет 38 лет в болоньевой жилетке.
Стебунов подчеркнул готовность дать показания в суде, как только его вызовут. Правда, актёр отметил, что Ефремову и его защитникам точно не понравятся его показания.
— Никто меня пока не приглашает ни на допросы, ни на судебные заседания. Наверное, следствию виднее, как и что там было. Но пусть пригласят. Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты [Ефремову]. Я с удовольствием выступлю в суде. Этот цирк начинает уже всем надоедать, — сказал он в интервью КП.
Ранее свидетель со стороны защиты Александр Кобец описал человека, который находился за рулём автомобиля Ефремова в момент ДТП. Это мужчина 37–38 лет с тёмными короткими волосами и в болоньевой жилетке. Как ни странно, Стебунов сразу после ДТП приехал на место происшествия и был в болоньевой жилетке. А Пашаев подбросил в огород актёра небольшой камешек — на водительском сиденье сидел "весьма известный непростой человек".