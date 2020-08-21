Бывшего главу Пушкинского района Подмосковья будут судить за взятку в 81,5 млн рублей

Генеральная прокуратура Московской области утвердила обвинения в отношении бывшего главы Пушкинского муниципального района Московской области Евгения Жиркова, а также предпринимателей Обида Ясинова и Сергея Хвостова.

Их собираются судить по трём статьям: получение взятки, дача взятки и пособничество в её получении. Как информирует ведомство на своём сайте, с 2008 по 2016 год Жирков занимал должность главы городского округа Железнодорожный Московской области, а потом стал главой городского округа Балашиха.

— [Он] получил незаконное вознаграждение от генерального директора ЗАО "Мосстроймеханизация-5" Обида Ясинова, являющегося застройщиком жилого микрорайона в г. Железнодорожном. В качестве взятки были переданы две квартиры и два нежилых помещения общей рыночной стоимостью 81 млн 541 тысяча рублей, — сообщают в прокуратуре.

Ведомство пишет, что передача имущества была под видом возврата коммерческими организациями Ясинова фиктивной задолженности за якобы выполненные подрядные работы подконтрольным Жиркову ООО "Брит", гендиректором которого являлся на тот момент Хвостов. Он и выступил посредником в получении взятки.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело для изменения территориальной подсудности направлено в Московский областной суд.