"Он ещё живой!" В подмосковном магазине нашли "дышащий" арбуз — видео

Видео © Телеграм-канал "Двач"
Покупатели нашли "дышащий" арбуз в одном из сетевых магазинов Подмосковья и сняли его на видео. Об этом сообщил телеканал "Москва 24".
Как уточняется, продавец пыталась оправдаться тем, что не успела осмотреть прибывший на реализацию товар и прикрыть дыру в ягоде.
— Он дышит, понимаете, он ещё живой! — говорит ей автор ролика.
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