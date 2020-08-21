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"Он ещё живой!" В подмосковном магазине нашли "дышащий" арбуз — видео

Продавец пыталась оправдаться, что не успела осмотреть товар.

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Видео © Телеграм-канал "Двач"

Покупатели нашли "дышащий" арбуз в одном из сетевых магазинов Подмосковья и сняли его на видео. Об этом сообщил телеканал "Москва 24".

Как уточняется, продавец пыталась оправдаться тем, что не успела осмотреть прибывший на реализацию товар и прикрыть дыру в ягоде.

Он дышит, понимаете, он ещё живой! — говорит ей автор ролика.

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