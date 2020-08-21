Российский истребитель перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-30СМ поднимался на перехват и сопровождение американского разведывательного самолёта RC-135 над Чёрным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Иностранный военный самолёт был обнаружен над нейтральными водами Чёрного моря сегодня, 21 августа. Истребитель Cу-30 подняли в небо для опознания воздушного судна и недопущения нарушения государственной границы РФ.

— Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, — уточнили в центре.