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Российский истребитель перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

После приближения Су-30 иностранный борт развернулся и удалился от государственной границы РФ.

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Фото © ТАСС / Тырин Денис

Российский истребитель Су-30СМ поднимался на перехват и сопровождение американского разведывательного самолёта RC-135 над Чёрным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Иностранный военный самолёт был обнаружен над нейтральными водами Чёрного моря сегодня, 21 августа. Истребитель Cу-30 подняли в небо для опознания воздушного судна и недопущения нарушения государственной границы РФ.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, — уточнили в центре.

После этого американский борт развернулся и удалился от государственной границы РФ. Российский же Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что сопровождение иностранного самолёта проходило в строгом соответствии с международными нормами.

Российский Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Уточняется, что нарушения границы РФ допущено не было.

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