Омские врачи назвали возможной транспортировку Навального в Берлин — видео

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В состоянии Алексея Навального, находящегося на лечении в омской больнице, наблюдаются улучшения. Местные врачи не рекомендуют перевозить пациента в другое медучреждение самолётом, но на данном этапе уже считают это возможным. При этом они отмечают, что перелёт может негативно сказаться на здоровье блогера.
— Мы не рекомендуем авиаперелёт, тем не менее супруга настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов, — пояснил главный врач Александр Мураховский.
В беседе с "Интерфаксом" он подчеркнул: немецкие коллеги согласны с тем, что экстренной необходимости в транспортировке Навального в клинику "Шарите" нет.
— Имеем просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем, — заявил журналистам заместитель главного врача Анатолий Калиниченко.
Главврач омской больницы назвал основной диагноз НавальногоВ крови блогера не нашли оксибутиратов и барбитуратов.
По его словам, немецкая бригада гарантировала российским специалистам, что Навального доставят до Берлина. Подготовка к транспортировке блогера в ФРГ займёт несколько часов.
— Сейчас мы ждём документы, подтверждающие это с их стороны, — отметил эксперт.
Шерше ля фам. Навальный был в поездке с тайной попутчицей, которая ждёт его в ОмскеПомимо внезапного и загадочного недуга оппозиционера Алексея Навального в этой истории была одна пикантная деталь. По данным Лайфа, в поездке его тайно сопровождала красивая молодая женщина. Кто она и что делала рядом с оппозиционером — разбирался Лайф.
Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Медики полностью исключили диагноз "отравление".