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Омские врачи назвали возможной транспортировку Навального в Берлин — видео

Однако немецкие специалисты согласны с мнением российских коллег, что перелёт может ухудшить состояние здоровья блогера.

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Видео © Соцсети

В состоянии Алексея Навального, находящегося на лечении в омской больнице, наблюдаются улучшения. Местные врачи не рекомендуют перевозить пациента в другое медучреждение самолётом, но на данном этапе уже считают это возможным. При этом они отмечают, что перелёт может негативно сказаться на здоровье блогера.

Мы не рекомендуем авиаперелёт, тем не менее супруга настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов, — пояснил главный врач Александр Мураховский.

В беседе с "Интерфаксом" он подчеркнул: немецкие коллеги согласны с тем, что экстренной необходимости в транспортировке Навального в клинику "Шарите" нет.

Имеем просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем, — заявил журналистам заместитель главного врача Анатолий Калиниченко.

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В крови блогера не нашли оксибутиратов и барбитуратов.

По его словам, немецкая бригада гарантировала российским специалистам, что Навального доставят до Берлина. Подготовка к транспортировке блогера в ФРГ займёт несколько часов.

Сейчас мы ждём документы, подтверждающие это с их стороны, — отметил эксперт.

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Помимо внезапного и загадочного недуга оппозиционера Алексея Навального в этой истории была одна пикантная деталь. По данным Лайфа, в поездке его тайно сопровождала красивая молодая женщина. Кто она и что делала рядом с оппозиционером — разбирался Лайф.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Медики полностью исключили диагноз "отравление".

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