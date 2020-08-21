Омские врачи назвали возможной транспортировку Навального в Берлин — видео

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В состоянии Алексея Навального, находящегося на лечении в омской больнице, наблюдаются улучшения. Местные врачи не рекомендуют перевозить пациента в другое медучреждение самолётом, но на данном этапе уже считают это возможным. При этом они отмечают, что перелёт может негативно сказаться на здоровье блогера.

— Мы не рекомендуем авиаперелёт, тем не менее супруга настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов, — пояснил главный врач Александр Мураховский.

В беседе с "Интерфаксом" он подчеркнул: немецкие коллеги согласны с тем, что экстренной необходимости в транспортировке Навального в клинику "Шарите" нет.

— Имеем просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем, — заявил журналистам заместитель главного врача Анатолий Калиниченко.

По его словам, немецкая бригада гарантировала российским специалистам, что Навального доставят до Берлина. Подготовка к транспортировке блогера в ФРГ займёт несколько часов.

— Сейчас мы ждём документы, подтверждающие это с их стороны, — отметил эксперт.