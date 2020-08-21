Шерше ля фам. Навальный был в поездке с тайной попутчицей, которая ждёт его в Омске

Вчера скандальному оппозиционному блогеру Алексею Навальному внезапно стало плохо на борту самолёта, летевшего в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда его отвезли в реанимацию. В настоящий момент Навального подключили к ИВЛ. Сейчас он находится в коме, а его состояние оценивается как стабильное. Жена Навального, несмотря на риски, просит перевезти его на лечение в Германию. Однако главврач больницы, где лежит Навальный, считает, что его состояние слишком нестабильно для транспортировки.

Юлия Навальная. Фото © instagram.com / Julia

Что произошло с блогером до этой поездки, пока окутано тайной. Лайф провёл своё мини-расследование, во время которого выяснилась довольно пикантная деталь личной жизни оппозиционера.

О приезде Алексея Навального в Томск стало известно в соцсетях 17 августа. Вроде бы оппозиционер записывал обращение в поддержку двух сторонников — местных кандидатов в городскую думу. Была также у него и культурная программа в селе Кафтанчиково под Томском. Сообщалось, что там Навальный немного выпивал и отдыхал на пляже. Однако вопрос, с кем именно он мог там отдыхать, почему-то интереса ни у кого не вызвал.

Тайная попутчица Навального

Лайф выяснил, что с Навальным в самолёте отправилась в Томск 33-летняя молодая женщина, которая недавно прилетела из Лондона. 15 августа красавица отметила свой день рождения и отправилась с Навальным в эту как бы рабочую поездку. По словам источника Лайфа, она же возвращалась с ним обратно в Москву злополучным рейсом. И когда самолёт экстренно сел в Омске для госпитализации Навального, женщина тоже осталась на земле и сейчас живёт в гостинице "Ibis Сибирь Омск", ожидая выздоровления Алексея. Лайфу удалось выяснить детали биографии таинственной гостьи.

Маша Певчих — спортсменка, комсомолка и просто красавица. Фото © socio.msu.ru

Тайную красавицу Навального зовут Мария Певчих. Она очень давно живёт в Лондоне, активно занимается спортом и изучает приёмы самообороны по системе "морских котиков" армии США.

Мария ещё и умница в бизнесе: у неё есть сеть книжных магазинов в Великобритании и Австралии. Певчих финансово независима, а также имеет большие крепкие связи с известными оппозиционерами-эмигрантами Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным.

Как выяснилось, Мария стала негласным сотрудником Фонда борьбы с коррупцией ещё в 2009 году. В то же время 22-летняя девушка уже занимала должность ассистента одного из членов британского парламента. Судя по всему, именно она помогает Навальному собирать компромат за границей. Интересно, что Певчих поддерживает контакты только лично с оппозиционером, о ней не знают даже самые ближайшие его сторонники.

Женщина бывает в России два-три раза в год, останавливаясь в квартире матери. Во время этих визитов она и сопровождает Навального инкогнито. Тут Маша настоящий профи: в передвижениях по России она непременно использует VPN. Также вы не найдёте её ни в одной социальной сети, нет и ни одной совместной фотографии Певчих и Навального, несмотря на то что их тайная связь длится больше десятилетия.