Пикник на тот свет. Почему суд оставил на свободе подозреваемого в убийстве девушек в Бурятии

Началась эта история еще 18 лет назад в Кабанском районе Бурятии. Две подруги — 17-летние Женя Шекунова и Катя Патеюк — ушли гулять вместе со своими друзьями и пропали. Родители не сразу забили тревогу, ведь девочки ни разу не были замечены в плохих компаниях и всегда вовремя приходили домой. Но в этот раз не пришли. Семьи написали заявления в полицию и начали искать девушек. На протяжении двух недель оперативники прочёсывали ближайшие леса, но зацепок так и не появлялось. Им помог местный житель, который отправил анонимное письмо с картой, на которой было указано, где лежат тела девушек. Там их и нашли полностью изуродованными.

Следствие продолжалось пять лет, но из-за отсутствия подозреваемых и улик дело пришлось отправить в архив. И только в 2019 году уголовное дело снова возобновили в связи с появлением подозреваемых — Дмитрия Истомина и Евгения Инкина. По версии следствия, именно они позвали своих знакомых девушек на пикник в лес. Там случился конфликт, который и закончился убийством.

Друзья в погонах

Бывший замначальник Селенгинского отделения милиции Евгений Инкин проходит в уголовном деле как обвиняемый. Примечательно, что Инкин сам участвовал в расследовании уголовного дела. Некоторые СМИ писали, что он часто приходил к операм и просил фотографии с места преступления. Но местные жители отзывались о нём плохо — он якобы бил задержанных. В последние годы Инкин вышел на пенсию и работал в службе безопасности местного цементного завода.

Инкин — единственный из двух задержанных, находящийся под подпиской о невыезде. Вчера Мосгорсуд отклонил апелляцию следствия о его аресте. Лайф связался с его адвокатом Русланом Айдамировым и уточнил, с чем это может быть связано.

— Дело в том, что Басманный суд его арестовал 3 июля. Но суд не учёл, что Инкин сам приехал в Москву для дачи показаний. Сначала же его арестовали в декабре прошлого года, но в конце апреля освободили. Вот в июле его снова арестовали, мы подали жалобу, чтобы его освободили, потому что суд даже не дал оценку его действиям. Следствие боялось, что он как-то подговорит свидетелей, что-то сделает и повлияет на ход расследования. Сейчас отменили арест из-за нашей апелляции. Мы в тот же день поехали в Следственный комитет, и ему оформили подписку о невыезде.

Основной обвиняемый — полицейский Дмитрий Истомин. Он работал во вневедомственной охране, а после устроился в Кабанский РОВД и стал заниматься расследованием экологических преступлений. После сокращения стал работать там же в дежурной части. Он был ближе всех знаком с одной из погибших — росли в одном дворе. Многие соседи считали его семью идеальной: он жил в квартире с женой, двумя детьми и рыжим котом. На момент убийства ему был 21 год. Следователи считают, что именно он расправился с девушками.

В деле также фигурирует полковник Владимир Казадаев, он проходит как свидетель. На момент задержания Истомина и Инкина он возглавлял одно из управлений МВД по Центральному федеральному округу. Свою карьеру Казадаев начал ещё в 2000-х обычным оперуполномоченным уголовного розыска в полиции Кабанского района. Дела шли хорошо, и в 2013 году он превратился из обычного опера в заместителя начальника УМВД РФ по Улан-Удэ. Уже через три года Казадаев был переведён в Москву на должность замначальника МВД по транспорту московского узла. Последней точкой в его карьере стало УТ МВД России по ЦФО, где он стал уже начальником в 2019 году. У семьи Казадаева в Бурятии есть бизнес — она управляет небольшим продуктовым магазином.