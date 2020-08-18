Город плывёт. Почему затапливает Благовещенск и где ждать следующего наводнения

После очередного ливня горожане с тревогой наблюдают, как одна за другой погружаются в воду ступеньки лестницы на набережной Амура.

"То ли едем, то ли плывём", — делится впечатлениями жительница Благовещенска. Довольно трудно представить, каким именно образом люди там добирались на работу в минувший вторник. Всю ночь перед этим шёл ливень. Наутро классический пейзаж: неработающие светофоры, поваленные деревья, размытые дороги и режим чрезвычайной ситуации.

Что происходит?

С точки зрения истории выходит, что ничего особенного. О том, что эти места довольно регулярно и катастрофически уходят под воду, известно как минимум с XVII века. Но они оказались стратегически важны, именно поэтому в 1856 году военный отряд прибыл сюда обозначить, что данная земля принадлежит Российской империи. Так город и оказался между двумя большими реками — Амуром и впадающей в него Зеей. Причём именно возле устья Зеи. И уже через пять лет после основания Благовещенска его первые жители столкнулись с особенностями окружающей среды.

Не успели казаки освоиться с новыми местами, как их постигло несчастие: разливом реки затоплены были пашни, покосы и самые селения. Из станиц, расположенных по верховью Амура, наиболее пострадали: Ваганова, Свербеева и Ушакова, из них последние две пришлось переносить на новые места: Ушакову за 15 верст вверх от бывшего места, Свербееву — на две версты выше… В этих селениях как расположенных вблизи от берега, на низинах, был потоплен весь засеянный хлеб и сено. У Михайло-Семеновской станицы водой оторвало берег на семьдесят сажен. Убытки были огромные, своего хлеба у казаков не осталось ни одного зерна Рассказ о наводнении в Благовещенске в 1861 году из "Краткой истории Амурского казачьего войска"

Вскоре выяснилось, что подобное повторяется с трудно предсказуемой периодичностью: то каждый год, то через десять лет. На рубеже XIX–XX веков на обеих реках установили гидрометрические посты.

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Это снимок 1928 года из Государственного архива Амурской области. В истории Благовещенска он стал документальным свидетельством о "наводнении века". Считается, что подобное повторяется каждые 130–140 лет. Вот что писали тогда в "Амурской правде".

Вода прибывала с каждым часом, наконец затопила даже телеграфные провода, над которыми свободно плавали лодки… Во многих местах города глубина достигала четырёх метров… По реке плыли дома, сараи, магазины Из архива газеты "Амурская правда" за 1928 год

На фото внизу то, что сделала большая вода с деревянной Свято-Никольской церковью в городе Зея.

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А вот 1953 год, тоже Зея. По сохранившимся документам, тогда зейский приток Селемджа пошёл по новому руслу и разрушил недостроенную плотину.

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Лето 1958 года. Жители Благовещенска планировали отпраздновать 100-летие города, а вместо этого пришлось своими руками за три дня возвести 17-километровую дамбу.

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В 60–70-е строили Зейскую ГЭС, и это было крайне непросто, учитывая, что чуть ли не каждый год происходило наводнение. В 1975-м наконец начали заполнять ложе Зейского водохранилища и уже через год почувствовали, что не зря старались: вся лишняя вода ушла в искусственный водоём и такой стихии, как бывало раньше, не случилось. Водохранилище проглотило десять тысяч кубометров паводка и в 1984-м, когда бедствие полностью заблокировало автомобильное движение. Могло быть ещё хуже.

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А это уже 2013 год. Тогда по всей Амурской области подтопило восемь тысяч домов, в которых жили 36 тысяч человек. ГЭС пришлось вхолостую (то есть без выработки электричества) сбрасывать воду из переполненного водохранилища. Тогда произошло то же, что и всегда: затяжные дожди и подъём уровня воды в реках.

На этот раз — пока ещё — масштабного половодья нет. Но сильных ливней в Благовещенске уже вполне достаточно, чтобы создать чрезвычайную ситуацию. Шутка ли: за сутки две трети месячной нормы осадков!

Эксперт по проблемам ЖКХ Сергей Николаев вопрошает: а как в городе дела с ливневой канализацией? В конце концов, за последние 20 лет в городе построили более 300 многоэтажек. Справляется ли ливнёвка с нуждами растущего города?

Дожди приносят в ливневую канализацию воду и ил, песок, мусор и прочее. Если это не убирать, канализация вскоре просто встанет и отремонтировать её будет невозможно. Надо выяснить, на какой объём осадков там рассчитаны трубы. Вполне возможно, неработающая ливневая канализация стала причиной затоплений Сергей Николаев Эксперт по проблемам ЖКХ

Виновник, собственно, дождей — Восточно-Азиатский муссон, пояснил климатолог Алексей Кокорин. Этот муссон приносит влажный воздух с Индийского и Тихого океана и "делает погоду" в том числе в Китае, Японии, Корее и на российском Дальнем Востоке. И, по словам учёного, наука не предвещает на этот счёт ничего хорошего.

Более сильные наводнения будут случаться чаще ввиду регионального отклика на глобальное изменение климата, вызванное усилением человеком парникового эффекта. Это относится и к наводнениям на Амуре в том числе, и к Восточно-Азиатскому муссону, по которому предполагается, что пиковых осадков будет больше Алексей Кокорин Климатолог

Пиковые осадки — это как раз то, что наблюдает сейчас многострадальный Благовещенск: когда дождей много и сразу. И, по прогнозам климатологов, ситуация будет всё чаще достигать такого пика по всей территории, захваченной муссоном.

Это весь юг Дальнего Востока. Если брать север, скажем, Камчатку, то там несколько иной механизм, но и туда могут доходить циклоны, которые как бы являются остатками тропических тайфунов, также более сильное выпадение осадков там вероятно. Если говорить о всей стране в целом, то более резкое выпадение осадков — это характерная черта глобального потепления. Что значит более резкое — вместо, скажем, десяти слабых дождичков у вас два сильных Алексей Кокорин Климатолог

Местные ГЭС позволяют существенно снизить уровень воды в реках — на метр-полтора, но они могут контролировать лишь часть годового стока, объяснил гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов. По его мнению, это очень непростая ситуация, потому что строительство дополнительных гидросооружений сулит и дополнительные проблемы.

После наводнения 2013 года предлагали застроить всю Зею водохранилищами и на самом Амуре ещё сделать водохранилища. Это давний проект 60–70-х годов. Тогда мы полностью поставим якобы под контроль эту стихию. Но при этом мы природу-то ликвидируем. Вместо реки станет застойное водохранилище Михаил Болгов Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов

Эксперт добавил, что ситуацию могут несколько усугублять и внешние факторы: например, строительство дамб с китайской стороны Амура. Напомним, река в районе Благовещенска служит границей между Россией и КНР. На том берегу уже городской округ Хэйхэ.

Китайцы строят защитные дамбы вдоль берега, тем самым при высоких уровнях воды стесняется площадь живого сечения и уровни расчётные повышаются. И у нас за счёт этого небольшой подъём уровня воды дополнительно. Хотя они находятся на правом берегу Амура и не должны сильно усугубить паводок на Зее Михаил Болгов Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов