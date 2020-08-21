"Торговец-коммивояжёр". Генпрокурор США выступил против помилования Сноудена

Министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр выступил против помилования бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который в 2013 году раскрыл секреты американских спецслужб и сбежал из страны. Своё мнение он высказал в интервью агентству Associated Press.

— Сноуден был предателем, а информация, которую он предоставил за рубеж, нанесла большой ущерб безопасности американского народа. Он торговал ею повсюду, будто торговец-коммивояжёр. Мы такого не потерпим, — заявил Барр.