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"Торговец-коммивояжёр". Генпрокурор США выступил против помилования Сноудена

Уильям Барр назвал беглого американца предателем и заявил о непростительности его поступка.

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Фото © Twitter / Edward Snowden

Министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр выступил против помилования бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который в 2013 году раскрыл секреты американских спецслужб и сбежал из страны. Своё мнение он высказал в интервью агентству Associated Press.

Сноуден был предателем, а информация, которую он предоставил за рубеж, нанесла большой ущерб безопасности американского народа. Он торговал ею повсюду, будто торговец-коммивояжёр. Мы такого не потерпим, — заявил Барр.

Минюст США отсудил у Сноудена право на доходы от его мемуаров

Книга экс-сотрудника американских спецслужб вышла в продажу 17 сентября 2019 года.

Сообщения о возможном помиловании Сноудена начались с подачи президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил о намерении серьёзно изучить информацию о беглом экс-сотруднике ЦРУ с тем, чтобы рассмотреть возможность его простить. Позже он сообщил, что помилует "одного очень важного человека", но не Сноудена.

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