Сбежавшего насильника и убийцу задержали в Новороссийске

Правоохранительные органы нашли и задержали особо опасного рецидивиста, который сумел скрыться из зала суда, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчина 57 лет подозревается в похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и неправомерном завладении чужим авто без цели хищения.

Как сообщалось, особо опасный рецидивист совершил побег из-под стражи в здании суда в Новороссийске. По данным источника Лайфа, 57-летнему Юрию Спарихину должны были избрать меру пресечения за изнасилование, неправомерное завладение чужим транспортным средством и другие преступления. Но перед слушанием произошла заминка, которой и воспользовался мужчина.

По данным Лайфа, мужчина неоднократно сидел за решёткой — за умышленное убийство, убийство двух и более лиц, в том числе ребёнка, хищение имущества и истязание.