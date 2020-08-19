Из здания суда в Новороссийске сбежал особо опасный рецидивист

Особо опасный рецидивист совершил побег из-под стражи в здании суда в Новороссийске. По данным источника Лайфа, 57-летнему Юрию Спарихину должны были избрать меру пресечения. Перед слушанием произошла заминка, которой и воспользовался мужчина.

По словам собеседника, заявление на Спарихина написала местная жительница. Она рассказала, что несколько дней назад мужчина схватил её на улице поздно вечером и, пригрозив ножом, усадил в её же машину, где изнасиловал. После женщина катала рецидивиста по городу, так как Спарихин угрожал ей убийством.

По данным Лайфа, мужчина неоднократно сидел за решёткой — за умышленное убийство, убийство двух и более лиц, в том числе ребёнка, хищение имущества и истязание. Сейчас беглеца обвинили сразу по четырём статьям: похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и неправомерное завладение автомобилем. К ним, вероятно, прибавится и статья о побеге. Преступника ищут.